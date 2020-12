- Animation de groupes de travail

- Réalisation d’études techniques de faisabilité

- Élaboration de dossiers de spécifications fonctionnelles et techniques.

- Encadrement et monitorat d’équipes de développement (jusqu'à 13 personnes).

- Développement d’applications.

- Élaboration de solutions techniques et fonctionnelles relatifs à des projets de développement d’applications



Mes compétences :

Java EE

Management

Gestion de projet

Sage ERP X3