Sébastien MARTINON

Directeur de Business Unit avec 20+ ans dexpérience en Marketing, Commerce et E-commerce, Achats et Brand Development aussi bien au niveau local quinternational dans les univers du Motorsport, des produits de grande consommation et des vins & spiritueux

Fortes capacités de communication et de négociation dans un contexte multiculturel, esprit déquipe

Curieux, créatif, dynamique, rigoureux, autonome et adaptable

10+ ans dexpérience en management déquipes rattachées directement ou délocalisées

Expérience significative en E-commerce (gestion d'un site dans le Top 100 du E-commerce en France)

Anglais courant (3 ans dexpatriation a Londres, 10+ans dutilisation professionnelle quotidienne)





Mes compétences :

Export

marketing

chef de produit

agroalimentaire

marketing relationnel

packaging

rugby

grande consommation

spiritueux

negotiation skills

brand management and development

Audit

Equities

directeur marketing