Sebastien MATHIEU

J'ai acquis une expérience de 20 années dans les projets de construction des réseaux électriques de distribution publique(ENEDIS/SYNDICATS DÉPARTEMENTAUX D'ENERGIE) et réseaux d'énergie divers.



Au fil de ma carrière, j'ai su gravir les échelons, commençant comme simple dessinateur/projeteur, mes expériences et entreprises antérieures, m'ont permis d'obtenir toutes les subtilités et connaissances du métier, ainsi que les différents corps de métier, liés à ma fonction de Chargé dÉtude dans mon domaine.

Ces connaissances sont d'ailleurs primordiales pour piloter un projet, une équipe, dans l'accomplissement des missions ENEDIS et(ou) des syndicats "dÉlectrifications".



Les différents postes et entreprises où j'ai travaillé, m'ont permis d'assimiler, une totale autonomie et polyvalence indispensable pour mener à bien, les différentes demandes du maître d'ouvrage et (ou) maître d'oeuvre.



Mon parcours m'a permis en autre, dacquérir une force de négociation indiscutable concernant les dossiers "fonciers"(conventions de servitudes diverses) et qui sont d'une importance stratégique incontournable pour mener à terme ce genre de projets(taux de 98% de réussite, là où les statistiques sont de 50% en moyenne).



Mes compétences :

Microsoft Excel

AutoCAD

Microsoft Word

Calcul mécanique(CAMELIA)

CAO

DAO

Microstation

Adobe Photoshop

Adobe

Logiciel ERAS

CAMELIA PROFIL

Profilage Forage(logiciel)

Levé topo GPS, géoréférencement