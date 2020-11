Sebastien MAYE

Album 2019 "DE LA TERRE AU COSMOS" en écoute sur :

https://www.youtube.com/watch?v=euNIuNjePT4



Album 2011 "ARC EN CIEL".

Album 2009 : "DREAM WITH ANGELS", Label Natsis Music / DG Diffusion FRANCE.

Janvier à Avril 2012 - Exposition Régionale "3010 L'Héritage" du créateur / Artiste Peintre Daniel Doutre. Cd audio coffret en édition limitée à 50 Ex.

En Tournage d'un Conte documentaire de Mai à Aout 2012.

"IL ETAIT UNE FOIS EN POITOU-CHARENTES" (Produit par Imaginarium Pictures Association)

Musique originale : Sébastien Maye - Long-métrage sur la découverte de la Région Poitou-Charentes

Sortie Régionale : Mars 2013

Animateur & Ambassadeur de la Marque CANON, Tournée promotionnelle en magasin - Eté & Hiver 2012/2013.



Depuis Avril 2015 : Diffusion Régionale "La cité des fantasques disparus" / Fiction Expérimental (Long-métrage)

un film de et avec Sébastien Maye, Roger Ropers, Caty Green, Jean-Charles Deval...



Dimanche 22 Mai 2016 - Concert - Foire Exposition de Poitiers Parc des Expos (Poitou-Charentes)

https://www.youtube.com/watch?v=EPDPQ1EoCDU



JUIN/JUILLET 2016 - EXPOSITION 3010 L'HERITAGE Par Daniel Doutre/Musique de Sébastien Maye



Réalisation & Production du film "Antoine voudrait refaire le monde" (Fiction/Comédie & Aventure)

Projection JEUDI 6 AVRIL 2017 Musée Bernard d'Agesci Niort - 20 heures

Projection JEUDI 13 AVRIL 2017 Cinéma de Sauzé-Vaussais 20h30

Projection Vendredi 19 Mai 2017 Salle des fêtes Mauzé sur le Mignon 20h30

Projection Cinéma de Fouras Vendredi 21 Juillet 2017 à 21 h

Projection plein air à Magné Samedi 26 Août 2017 à 21h45 Sur la place de l'Eglise

Cinéma Le Castille à Poitiers - Jeudi 11 Janvier 2018

Bande -annonce "Antoine voudrait refaire le monde'' sorti en DVD en Mars 2017.

(Disponible auprès de COLACO)

https://www.youtube.com/watch?v=YbtOsM7E8Uo