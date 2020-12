Sébastien OLLIVIER

Adjoint au Responsable BE & Assistance Technique



Novembre 2006 - Aujourd'hui

- Réalisation de plans (sanitaire, climatisation, évacuation, air comprimé ...) et listes de matériel sur Autocad puis Revit (depuis 2015)

- Suivi du développement d'un logiciel additionnel Revit spécifique à la société Girpi (calcul de dilatation/contraction automatique des tubes PVC)

- Création des familles de produits Girpi sous Revit

- Réalisation de plans 3D destinés aux outils de communication et d'assistance technique (Documentation, Tarif, Notice...)

- Assistance technique téléphonique



Depuis octobre 2016 :

- Tout en conservant mes missions premières, j'assiste le responsable BE & Assistance Technique. Cela consiste à veiller au bon fonctionnement du BE (planning, répartition des tâches...) ainsi qu'à répondre aux questions hors documentations techniques



Mes compétences :

Autocad

Bureautique

Solidworks

Revit MEP

Logiciel CRM

Internet