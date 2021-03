Sébastien PORQUIER

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur automobile, mes différentes fonctions m’ont permis de démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'implication dans toute l'entreprise.



C’est au travers de cette expérience professionnelle que je mets à profit toutes mes compétences pour exercer en tant que Responsable Méthodes & Travaux neufs d’un site de production de 263 personnes composé de 4 unités autonomes.



Pour cela, je pilote les investissements du site et avec mon équipe de 5 techniciens et ingénieurs, nous assurons la mise en route des nouveaux projets et chantiers technique du site en terme de méthodes, process, outillage, industrialisation, rentabilité, productivité, HSE, etc



Mes compétences :

Manufacturing

Responsable

Industrialisation