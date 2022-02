Infogerant dans les centres de production informatique pour différentes infrastructures.

Clients : aéronautique; administrations, banques, assurances et transports, sante et retraite, energie et industriel



Mes compétences :

Supervision Technique

Gestion des Incidents

Méthodes d'analyse de la performance

Coordonner et planifier les évolutions

Normes et standards d'exploitation

Maintenance informatique

Analyse technique

Analyse de données