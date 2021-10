Sébastien SANGAN

Bonjour,



Fort de 15 années dans le monde du commerce et plus particulièrement,depuis 10 ans,dans le bâtiment.Passant par le gros oeuvre,les produits d'aciers sidérurgiques et maintenant le second oeuvre,dont ce dernier m'a amené à être en binôme du chef d'agence et également d'un technico-commercial itinérant depuis 7 ans.Ce poste est très complet et au centre de toutes les synergies.J'ai pu noué une relation durable avec la clientèle.Déterminé,combatif,impliqué et au service du client.



Analyse des ventes

Négociation commerciale

combatif

Qualité relationnelle

aptitude à travailler en équipe

Suivi clientèle

Second oeuvre

Connaissance clients

Distribution spécialisée

Force de proposition

Thermique du bâtiment