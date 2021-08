Sebastien TOCH

Sébastien Toch, Administrateur Systèmes-applicatifs dans un grand groupe de Defense THALES.



Je travaille dans la Division Systèmes C4I de Défense et Sécurité, dans l'entité Thales Services.



J'ai pu gravir les échelons dans l'expertise technique en commençant par simple technicien hot-line à administrateur Système-Applicatif grâce à ma détermination et mon autoditacte.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Lotus Notes/Domino

Microsoft Office

Linux

PC Anywhere

Microsoft Windows

Microsoft NetMeeting

Microsoft Internet Information Server

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Ethernet

Apache WEB Server

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Secure Socket Layer

PADS

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Outlook

Linux Red Hat

Liferay

Jboss

ITIL

HR Access

Dameware

Customer Relationship Management