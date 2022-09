Sébastien VALLÉ

Ingénieur en Génie Mécanique avec spécialisation en gestion de projet.



4 ans d'expériences dans l'industrie automobile chez VALEO en qualité, gestion de projet, R&D et validation produit.



Je m'adapte rapidement à différentes situations de travail. Très motivé par mon travail, je recherche à évoluer et rencontrer des challenges.

Efficace sous pression et soucieux d'un travail bien fait, je me donne à fond aux missions qui me sont déléguées.

Étant une personne organisée et autonome, je me distingue aussi par ma capacité à gérer les priorités et à faire respecter les délais.

D’autre part, doté d’un bon sens relationnel et maîtrisant les outils linguistiques nécessaires, je peux travailler avec responsabilité et efficacité dans un groupe de travail multi-culturel.



Pendant ma dernière année d'étude, j'ai privilégié l'option gestion de projet pour apprendre à mieux maîtriser les outils, appréhender les aspects humains, financiers et techniques.



Depuis Juin 2014 j'évolue chez IMPROJET en tant que consultant ingénieur gestion de projet.



Mes compétences :

Dynamique

Autonome et responsable

Challenger et aimant relever les défis

Précis