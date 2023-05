Sébastien VAUGARNY

De formation Bac+2 (BTS IRIS) et ayant une expérience de plus de 10 ans.



Compétences :

- OS : Windows (2000, XP, Vista, 2003/2008/2012 Serveur, Seven, 10), Linux (Suse, Debian)

- Logiciels : MS Office, OpenOffice, Outlook, Lotus Notes

- Logiciel de HelpDesk : Pssoft, Landesk

- Langage de programmation : C objet, C++, HTML + connaissances VB, PHP et MySQL

- Autres : Active Directory, Bussiness Object XI (WEBI et Designer)

- Packaging : Wise Studio, InstallShield



