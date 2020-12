Séguy-Duclot ALAIN

PUBLICATIONS



I. LIVRES



PHILOSOPHIE

1 – Définir l'art, Paris, Paris, Odile Jacob, coll. « Sciences humaines », 224 p., 1998.

2 – Penser la vie, enquête philosophique, Paris, Ellipses, coll. « Philo », 352 p., 2004.

3 – Culture et civilisation, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Passages », 254 p., 2010.

4 – Recherches sur le langage, Paris, Vrin, coll. « Analyse et philosophie », 304 p., 2011.

5 – La réalité physique, Paris, Hermann, coll. « Philosophie », 466 p., 2013.

6 – Éthique, Hildesheim, Georg Olms Verlag, coll. « Europaea memoria », 351 p., 2014.



HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

1 – Le Parménide de Platon ou le jeu des hypothèses, Paris, Belin, coll. « L'extrême contemporain », 318 p., 1998.

2 – Dialogue sur le Théétète de Platon, Paris, Belin, coll. « L'extrême contemporain », 281 p., 2008.

3 – Platon, l’invention de la philosophie, Paris, Belin, coll. « Le chemin des philosophes », 288 p., 2014.



PEDAGOGIE DE LA PHILOSOPHIE

1 – Manuel de philosophie pour classe terminale, séries générales (dir.), Paris, Belin, 384 p., 2015.

2 – Manuel de philosophie pour classe terminale, séries technologiques (dir.), Paris, Belin, 174 p., 2015.





II. ARTICLES (SELECTION)



1 – « Un readymade est-il une œuvre d'art ? », Poétique n°105, Paris, Le Seuil, février 1996, p. 3-22.

2 – « La structure des hypothèses du Parménide de Platon », Philosophie n°50, Paris, Minuit, juin 1996, p. 12-29.

3 – « Art décoratif et art iconique », Poétique n°112, Paris, Le Seuil, novembre 1997, p. 491-508.

4 – « Qu'est-ce qu'un symbole ? », Philosophie n°57, Paris, Minuit, mars 1998, p. 79-92.

5 – « Redéfinir l'art », Esprit 8-9, Paris, août-septembre 1999, p. 97-108.

6 – « L'analytique transcendantale du corps », Critique n° 635, Paris, Minuit, avril 2000, p. 298-311.

7 – « Savoir et non-savoir dans le Parménide de Platon » in Platon, l'amour du savoir, dir. Michel Narcy, PUF, août 2001, p. 121-144.

8 – « Généalogie du sublime », Revue des sciences philosophiques et théologiques, Paris, Vrin, décembre 2004, p. 651-672.

9 – « Humanité et animalité », in Heidegger et la question de l’humanisme, PUF, mai 2005, p. 329-346.

10 – « Einai copulatif et existentiel dans le Parménide de Platon : réponse à une objection » in La Revue de Études grecques, t. 120, janvier-juin 2007, p. 265-280.

11 – « Par où commencer ? Parménide 137 a7-b4 » in La Revue des Études grecques, t. 122, janvier-juin 2009, p. 15-60.

12 – « Biologie, bioéthique et ontologie », in Les usages du vivant, Dir. Gaëlle le Dref, Thomas Droulez et Catherine Allamel-Raffin, Strasbourg, Néothèque, 2011, p. 255-265.

13 – « Nouvelle solution pragmatique du paradoxe du Menteur », Dialogue, Cambridge University Press, vol. 53, Issue 4, déc. 2014, p. 671-690.

14 – « Cinq postulats de la théorie des concepts », Philosophie n° 125, Paris, Minuit, mars 2015, p. 63-80.

15 – « Le paradoxe de Richard : une solution kolmogorovienne », Dialogue, Cambridge University Press, vol. 54, Issue 2, juin 2015, p. 209-224.

16 – Préface à Spinoza contemporain de C. Ramond, Paris, L’Harmattan, janvier 2016, p. 5-16.