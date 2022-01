Senechal-Chebini SIHAM

Fonctions d’ingénieur en Matériaux (Plastiques, Métalliques ou autres). Participer à la réalisation de projets ambitieux et innovants. Établir et superviser des méthodes d’essais (Caractérisations chimiques et mécaniques des Matériaux).



Mettre mes compétences au service d’une société, dans le domaine de l’industrie automobile, Aéronautique ou autres.



Travailler en véritable professionnelle en collaborant avec le personnel intérieur (Cadres, Techniciens, Stagiaires….) et les partenaires extérieurs (Clients, Fournisseurs…..)



Mes compétences :

Solidworks

Traction

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

Autocad

Adobe Photoshop

CATIA