Je m'appelle Serge BACCINO et suis l'auteur de livres au format numérique vendus sur Amazon. Mes ouvrages traitent de psychologie ésotérique (essais) et de spiritualité (romans à caractère initiatiques.) Par ailleurs, je suis spécialisé dans la dynamique de l'âme ou, comme on le dit aujourd'hui, dans la psycho-énergétique, une discipline qui permet de remettre en mouvement nos processus mentaux figés. Je donne également des cours privés, par correspondance, de "psy-éso" (Psychologie Ésotérique) une forme de psychologie non académique et vieille de six mille ans, issue de la Voie de la Siddha (Shivaïsme du Cachemire.)



Mes compétences :

Psychologie ésotérique

Coaching individuel

Psychologie transpersonnelle

Magnétisme

Développement personnel