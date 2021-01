Serge DECRESSAT

Actuellement en poste en tant que directeur pour la société Flunch, je développe au sein de cette entreprise mes qualités de leader, de meneur d'hommes et de femmes, moteur autour du projet humain et commercial d’une grande entreprise française.



Ma ténacité, ma réactivité, ma capacité de persuasion et mes aptitudes relationnelles m’ont permis de remplir mes objectifs sur les différents sites dont j’ai eu la responsabilité.

J’ai pu recruter, motiver et conduire mes équipes de collaborateurs et de managers afin de satisfaire nos clients tout en assurant une gestion saine au niveau économique.



J’ai développé mes capacités d’organisation, de commercialisation, d’animation et de coordination tout en cultivant ma fibre commerçante et en renforçant ma culture du service, apprise lors de mon séjour aux USA, notamment auprès de la société Pepcom Florida.

Cette expérience m’a permis de comprendre les enjeux autour de la pleine satisfaction de chaque client et a confirmé ma capacité à travailler en anglais de manière aisée et efficace.



Mon parcours de commerçant, animateur d’équipe et doté d’un véritable esprit d’entrepreneur me permet de gérer un centre profit en toute autonomie et avec passion.



Ma carrière d’entraîneur de basket-ball, notamment à haut niveau, m’a permis d’engranger dix années d’expérience dans le management et la vie de groupe. J’ai ainsi pu renforcer mon leadership naturel au contact des différentes équipes sous ma responsabilité.

De plus, rigueur, exemplarité, relationnel et exigence sont des piliers de ce métier à responsabilités où l’envie de toujours mieux faire est omniprésente.



Je suis à la recherche d'un nouveau défi au sein de votre entreprise, impliqué dans un projet à long terme, où mon profil de responsable d’exploitation polyvalent Bac +5 justifiant d’une expérience de 4 ans en gestion de centre de profits allié à mes qualités de manager, de fédérateur et de commerçant seront des atouts supplémentaires pour réussir ensemble.



Mes compétences :

Management

Commerce

Marketing stratégique

Communication évènementielle

RH

Direction de centre de profits

Leadership

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Relationnel

Gestion du personnel

Développement commercial