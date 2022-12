Serge RUIZ

Je dispose de l'expérience de la comptabilité ayant occupé des postes depuis celui de comptable auxiliaire à celui de responsable administratif et financier. Mes fonctions dans des PME de 10 à 200 salariés affichant de 1 à 35 millions d'euros de chiffres d'affaires ont consisté à tenir les comptabilités générales et analytiques jusqu'à la préparation du bilan, gérer la trésorerie et les comptes de tiers, clients et fournisseurs, effectuer les déclarations fiscales et sociales, établir les bulletins de salaires et effectuer la gestion administrative du personnel, effectuer le contrôle de gestion, négocier les contrats d'assurance.

Mon rôle a été d'assister le dirigeant dans la stratégie à mettre en œuvre par le biais d'analyse de la performance.

Un master 2 en management de PME-PMI qui valide mes compétences au niveau bac+5 me permet d'appréhender la globalité des fonctions connexes et donc d'apporter un conseil global et d'accompagner l'évolution de votre entreprise.

Organisé, rigoureux, dynamique, pro-actif et force de proposition, je suis également créatif dans les solutions que j'apporte. Géographiquement mobile, décision mûrement réfléchie, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Management stratégique

Développement commercial

Marketing

Gestion financière et comptable

Communication

Management opérationnel

Conduite du changement