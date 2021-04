Cad’Rev est une société à taille humaine crée en 2000 par Serge Rullier, qui a pour objectif d’apporter son expertise pour la communication de votre société par l’objet publicitaire, les cadeaux d’entreprise ou par la PLV.



Notre relation privilégiée avec nos clients nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins mais également de vous proposer des concepts variés et étudiés dans le cadre de votre plan de communication.



Nous travaillons aussi bien avec des grandes entreprises, que des PMI/PME mais également des artisans, commerçants et associations.



Cad'Rev vous permettra à la fois de vous différencier grâce à son large choix mais également à son réseau de partenaires pour vous fournir une qualité optimum.



Personnalisez vos cadeaux d’entreprise, vos objets comme les stylos, clés USB, Textiles…et bien d’autres objets publicitaires avec vos logos et vos coordonnées. Mettez votre marque, votre entreprise en valeur grâce à des objets de qualité et adaptés à votre image. L’objet publicitaire vous permettra de fidéliser vos clients et acquérir de nouveaux prospects.



Venez nous interroger, un expert répondra à votre demande.



Mes compétences :

PLV

Négociation commerciale

Négociation achats

Communication