Serge TANGUY

35 ans dexpérience dans les fonctions prescription et technico-commerciale

Pour le compte de fournisseurs industriels du Bâtiment



Motivations:

- Les nouveaux produits de lenveloppe du bâtiment.

- Le contact des architectes et prescripteurs du secteur du bâtiment.

- Le conseil par la recherche et la proposition de solutions techniques.



Compétences:

- Commerciale : Prospection, Promotion, Vente technique, approche commerciale des prescripteurs et des entreprises spécialisées du bâtiment.

- Prescription : Connaissance des différents donneurs dordres dune affaire et de leurs influences : Architectes, Economistes de la construction, bureaux détudes, entreprises générales et maîtres douvrages.

- Produits et mises en œuvres : Façades murs rideaux, Bardages, menuiseries aluminium, cassettes, brise soleil et Couvertures métalliques.

- Techniques : Propositions de solutions techniques avec établissement de détails sur Autocad.

- Bâtiment : connaissance des techniques liées à lenveloppe : cloisons, revêtements, plafonds etc

- Informatique : Word, Excel, Internet, CRM, Bases dAutocad.

- Communication et marketing : participation à lélaboration des outils de communication : documentations, descriptifs, Cd-rom, plans de principes, mailings, référentiels affaires et photographiques.



Mes compétences :

Prescription

Aluminium