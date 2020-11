Serre ALEXANDRE

Je suis une personne qui s'investit beaucoup dans son travail, qui souhaite évoluer et manager dans sa société. Je suis ambitieux, motivé et dynamique. J'ai la fibre commerciale et j'aime les challenges! Force de persuasion, j'aime le contact avec mes clients. Je suis ouvert à toute proposition d'embauche. Le B To C ou B To B n'ont pas de secrets pour moi.



Mes compétences :

Autonome

Persévérant

Sens des contacts

Motivé

Rigoureux

Organisé

Esprit d'équipe

Bonne maîtrise de tous les logiciels informatique

Sage Accounting Software

SALESFORCE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware