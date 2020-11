Servais Romuald LOBAMBOLA

Je suis titulaire d'un master en finance et comptabilité obtenu à l'université de Californie Berkeley dans le comté de San Francisco.

J'ai commencé ma carrière chez Bank of America à Londres où je suis resté pendant dix ans, travaillant respectivement en tant que comptable bancaire consolideur et contrôleur de gestion.

Revenu en France en 2004, J'ai tour à tour exercé les fonctions de contrôleur financier chez GENERALI, et de consultant Moa finance à la caisse des dépôts et consignations, à la banque de France, puis récemment chez PSA finance.

Mon expérience professionnelle riche et variée m'a permis e développer une expertise métier dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la consolidation de la trésorerie et du reporting, ainsi que de fortes compétences dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage.

Au cours de la ma carrière, j'ai naturellement eu l'occasion de d'assurer les productions comptables et fiscales ainsi et de participer aux processus budgétaires, aux travaux de la consolidation et du reporting.

J'ai également eu l'occasion d'intervenir dans les projets aussi divers et variés que sont la refonte de la comptabilité, l'amélioration des processus, la mise en place des nouvelles normes comptables(IFRS) et des nouvelles règlementations (Bâle II, SURFI, COREP, FINREP).

En travaillant en maîtrise d'ouvrage, j'ai participé aux projets d'implémentation des nouveaux outils comptables (SAP, ORACLE) ainsi que différents systèmes d'opération. A ce titre, j'ai eu à rédiger les spécifications fonctionnelles et les cahiers de charges comptables; à définir le plan de test et réaliser la recette; participer aux déploiement des outils et à la suivi de production.

Fort de ces compétences, je me sens aujourd'hui capable d'évoluer, en fonction de besoins, alternativement en mode production et en mode projet.



Mes compétences :

Audit

MOA

Contrôle de gestion

Contrôle financier

Comptabilité générale

AMOA

Consolidation

Consolidations

Business Objects

SAP

Microsoft Office

SQL

Oracle

Murex Financial Software

Loan IQ

Futures Operations

Wall Street System Financial Software

WSS Financial Software

Sage Accounting Software

Quality Control

Microsoft Project

Mercury Quality Center

International Financial Reporting

Essbase

Commodities

Cognos Impromptu

Visual Basic for Applications

Summit Financial Software

SAP FI

SAP CO

Profit and Loss Accounts

Microsoft SharePoint

Microsoft Access

Mercury Interactive TestDirector

JDEdwards Suite

Hyperion Financial Management

Foreign Exchange

CODA

Asset-backed Financing

Rigueur

Adaptabilité

Réglementation Bâle II