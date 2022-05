Séverine BIAKPA

- Étudier l’opérationnalité, cartographier les processus pour présenter la vision du projet et développer l’innovation.

- Mettre en place les conditions du dialogue et faire circuler l’information pour accompagner le changement.

- Valoriser les hommes et développer les bonnes pratiques pour installer une collaboration transverse

- Analyser et mesurer des écarts pour créer un outil de reporting et établir un calendrier prévisionnel



Leadership :

=========



Mettre en place les conditions du dialogue, sensibiliser aux enjeux, Mesurer les écarts de Connaissances / compétences, Transfert de mes compétences, valoriser les hommes et l’entreprise, Assister les collaborateurs, Poser des règles, Faire respecter les délais.



Projets :

======



Etudier l'opérationnalité, Définir les besoins, Besoins des clients internes (Répondre aux demandes des clients internes), Évaluer et optimiser la gestion du temps, Établir des devis, Faire un plan d'action, Établir un calendrier prévisionnel, optimiser la gestion des moyens engagés, analyser les résultats, Mettre à disposition un outil de reporting, Animation d’experts avec les services SI et R.H,





Management transverse et collaboratif :

=============================



Cartographie des processus, Développer une collaboration transverse nationale et internationale, Faciliter la communication interservices, Fluidifier la circulation de l'information, Rassembler des experts métiers, Conduire des tests, Optimisation des bonnes pratiques, Animation de la communication interne. Animation de formations.



Recrutement & marque employeur :

===========================



Définir les besoins, Définir les valeurs bénéfiques de l’entreprise, Établir un calendrier prévisionnel, Établir d’un processus opérationnel, , participer à la mise en place d’un site carrière, attirer de nouveaux talents, Optimiser la gestion des processus de GPEC, Suivre les collaborateurs, Feed Back.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Communication

Gestion de projets

Marque employeur

Leadership

Mannagement collaboratif