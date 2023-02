Séverine BOUCHEREAU-PINEAU

Mon point fort : un parcours atypique !



Mes richesses : mon adaptabilité et mon engagement dans la satisfaction client.



Capable de conduire un projet, je suis créative, originale, à lécoute et curieuse. Je sais donner du sens pour susciter lengagement et fédérer autour de moi.



A laise dans ma relation à lautre, je sais allier autonomie, prise dinitiative et travail en équipe car suis convaincue que cest le collectif qui produit de la valeur.



Mes compétences :

Ambition

Back Office

Épargne

Finance

Management

Office management

Customer Relationship Management

Six Sigma