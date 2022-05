Seydou MALLÉ

7 ans d’expérience acquise en management et gestion de processus:



Amélioration continue

Optimisation de process

Organisation et gestion des flux de production

Pilotage de projet industriel



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de production

Qualité

Supply chain

MRP I/MRPII

Contrôle qualité

Leadership

Strategie

Lean management

Management

Marketing

Project management

Chef de projet

Logistique

QSE

Witness

Ms project

Word – Excel – Powerpoint

Planning du production

Planning stratégique

Programme directeur de production

Point de commande KANBA

Gestion de flux logistique

Planification

Organisation

Gestion

Ingénieur

Production

Plannification

TPM

PMP

Divalto

VSM

Hoshin

Sylob

Six Sigma Green Belt

PMI

Mindmanager

5S

Cycle en V

Visual Basic

Kaizen

Project Management Office

Six Sigma

SMED

Microsoft Project

IBM AS400 Hardware

Développement de methodes de test

Gestion des réclamations

Métrologie

Maîtrise statistique des procédés

Réalisation d'habilitation

Analyse statistique

Bonnes Pratiques de Fabrication

Management de la qualité

Développement durable

Audit