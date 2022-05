Seydou OUATTARA

Senior Manager avec une solide expérience et une expertise reconnue en redressement et restructuration d'entreprises.



Forte expérience en Fusion/Acquisition avec une expérience internationale de la gestion multi-sites.



Responsable des opérations en Europe et aux USA dans une organisation matricielle multiculturelle.



Forte expérience international de vice-président et de de directeur général avec un historique de DAF.



Reconnu pour les compétences en leadership, stratégie commerciale et marketing avec une bonne compréhension des facteurs clés de succès.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Finance d'entreprise

International business development

Fusions acquisitions

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel