Maxime LATAWIEC

• Evolution professionnelle depuis 2001 : du Contrôleur de gestion Industriel au poste de DAF.

• Secteurs d'activité :Métallurgie, Sidérurgie, Pharmaceutique, Cosmétique, Luxe, Automobile, Agro-Alimentaire .

• Management : équipes comptables, contrôleurs de gestion, informaticiens, acheteurs.

• Membre du Comité de Direction (CODIR, COPIL, Monthly Business Review, Group S&OP).

• Formation de Manager International : ESMT Berlin : European School of Management ;

INSEAD Fontainebleau : Leader and Network

• Mise en place du Lean Manufacturating et de la TPM



Mes compétences :

Lean

SAP

SOX

Comptabilité Analytique

Organisation

Amélioration continue

Système d'information

Reporting

Contrôle de gestion

Management

ERP