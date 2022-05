Seydou SAWADOGO

Je m'appelle sawadogo pacome.j'ai une experience de 15ans en radio comme technicien et plus 25ans dans l'électricité batiment car je suis de la catégorie G4.mais les deux fonctions je travaille 8heures par jours et mes heures libres je suis dans mon atelier ou sur un chantier.j'ai été protocol des NUITS ATYPIQUES DE KOUDOUGOU pendant 11ans.j'ai été president de l'association sos sida pendant 10ans.j'ai une notion de la gestion humaine et l'organisation d'une cérémonie



Mes compétences :

Bâtiment

Électricien

Maintenancier