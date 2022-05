Seydou SOUANE

Diplômé de l’université de Rennes 1 en Banque finance spécialité ingénierie économique et financière, je suis à la recherche d'un emploi en CDI ou en CDD en analyste crédit et risques bancaire, en pilotage des données ou en consultant Banque Finance dans une banque ou dans un cabinet de conseil.

Mes compétences fonctionnelles sont:

- Analyse des différents risques bancaires (crédit, marché et opérationnel)

- Développement sous Business Objects (BO)

- Développement sous SAS (modules Base et Entreprise Guide)

- Analyse des différents indicateurs bancaires (EAD, LGD, RWA..) de Bâle II

- Connaissances approfondies réglementation Bâle II

- Analyse et interprétation des données

- Réalisation de Reporting

- Réalisation des requêtes sous SQL

- Etude économétrique- Réalisation des études de prévisions

- Scoring

Mes compétences techniques sont:

- Business Objects

- SAS Enterprise Guide

- SAS Base

- SQL

- Excel

- Access

- VBA

- Langage R

- STATA

- WINRATS

- SPAD

- Windows

- PowerPoint





