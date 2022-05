Seynabou SOW

Ayant une passion pour les métiers de la supply chain et l'organisation, mon parcours à l'ISLI et mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de développer des compétences autour du SCM : Lean Management, gestion de production, management d'entrepôt, oraganisation des flux, amélioration continue, MRP I / MRP II...



Ayant effectué un stage de fin d'études à l'Oréal en Distribution Physique, j'ai pu acquérir une vision plus approfondie du maillon aval de la chaine logistique. Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités me permettant de rélever de nouveaux challenges.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Commerce international

MRP I/MRPII

Management d'équipe

Lean management

Logistique

Transport

Production

Supply Chain

Chaine Logistique global/SUPPLY CHAIN MANAGEM

Gestion des stocks

Gestion du personnel d'exploitation