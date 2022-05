Sghaier AMARI

Je suis ingénieur en génie électrique, j'occupe actuellement le Co-Gérant de notre Société Sté LE TABLEAUTIER (Sté d'étude et réalisation des armoires électrique à Tunis spécialisé dans le câblage contrôle commande )

spécialisé dans les études électrique et automatisme dans le domaine de traitement l'eau j'ai environ 10 ans d'expérience dans ce domaine

j'ai une connaissance approfondies des normes en vigueurs,des logiciels de schématique de calcul (see electrical expert, autocad electrical, trace elec pro, caneco rapesodi Unity Pro, me ecodial, power suite, powerview,.... )

FORMATION SCOLAIRE

* Juin 2006 Diplôme National Ingénieure en Génie Electrique.

* 2002-2006 Cycle de formation d’ingénieur à l’Ecole Nationale

D’ingénieurs de Monastir Tunisie.

* Juin 2002 Admission au concours national d’entrée dans les Ecoles d’Ingénieur

* 2000-2002 Classes préparatoires scientifiques à l’I.P.E.I.Manar, Tunis Technologique

* Juin 2000 Baccalauréat Tunisien section Technique, mention Assez Bien.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

* Connaissances spécialisées en Electricité industrielle

* Animer et diriger une équipe de plus que Cinq personnes.

* Pré-étude, Chiffrage et Suivie des projets

* Gestion de projet et relation clientèle.

* Maîtrise les logiciels : AutoCAD Electrical 2008,See Electrical, AutoCAD 2008, Caneco,Ecodial, Eriflex

* En notion de base le logiciel, pour l’automate Telemecanique, Unity Pro

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

-Année 2010 : Réhabilitation de la station de pompage des eaux épurées de CHARGUIA

· Chiffrage et préparation du dossier technico-commerciale.

· Réalisation des schémas électriques des armoires de la station

· Suivi de la réalisation des armoires et réception plateforme

· Assister aux réunions de chantier

· Suivi de chantier (gérer une équipe de 6 personnes, approvisionnement du matériels

planifier les livraisons)

· Tests Electromécaniques

· Assistance Technique à la mise en route

-Année 2009/2010 : Réalisation de la station d’épuration de la ville de DIGNE LES BAINS

(Département d’Alpes-de-Haute-Provence en FRANCE) pour DEGREMONT

· Chiffrage et préparation du dossier technico-commerciale.

· Dimensionnement du poste HTA/BT

· Dimensionnement des besoins en câbles pour l’alimentation des différents

consommateurs

· Assistance Technique au démarrage du chantier.

-Année 2009 : Réalisation de l’aéroport international ZINE EL ABIDINE BEN ALI au

Centre Est de la Tunisie (ville d’Enfidha) pour TAV CONSTRUCTIION

· Suivi de la réalisation des armoires et réception plateforme

· Assister aux réunions de chantier

· Suivi de chantier (gérer une équipe de 11 personnes, approvisionnement du matériels

planifier les livraisons)

· Tests Electromécaniques

· Assistance Technique à la mise en route

-Année 2008/2009 : Réalisation de la station d’épuration de la ville d’orange (Département

de VAUCLUSE en FRANCE) pour STEREAU

· Chiffrage et préparation du dossier technico-commerciale.

· Dimensionnement du poste HTA/BT

· Dimensionnement des besoins en câbles pour l’alimentation des différents

consommateurs

· Réalisation des schémas électriques des armoires de la station

· Suivi de la réalisation des armoires et réception plateforme

· Assister aux réunions de chantier

· Suivi de chantier (gérer une équipe de 11 personnes, approvisionnement du matériels planifier les livraisons)

· Tests Electromécaniques

· Assistance Technique à la mise en route

-De Janvier à Mars 2008 : Réalisation de la station d’épuration de SEDRATAT ALGERIE) pour BIWATER

· Assistance Technique et mise en route de la station

· Formation du personnel de la station sur les armoires électriques et le mode de fonctionnement des différentes parties.



Mes compétences :

Traitement des eaux

Management

Ressources humaines

Direction générale

Gestion de projet

Direction commerciale