Olivier BORGEAUD

Des expériences réussies dans l'amélioration du process industriel dans le traitement de l'eau, l'industrie papetière et agroalimentaire dans un contexte international.



Curieux de tout, j'aime relever les défis techniques et j'utilise les outils qualité de la maîtrise statistique des processus de production pour améliorer les performances de l'industrie. J'apprécie le travail en équipe et mon point fort est notamment dans le transfert de mes compétences pour améliorer la performance globale de l'entreprise.





Mes compétences :

Traitement des eaux

Papeterie

Maîtrise statistique des procédés

Chimie

GPAO

Amélioration continue

Industrie papetière

Industrie sucrière