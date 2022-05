Shaameenah VIAL

L'homme au coeur de la performance de l'entreprise

Mon objectif est de travailler de concert avec le management de proximité. Nous devons créer ensemble les conditions pour favoriser l'émergence des nouvelles idées, développer les compétences des salariés, instaurer un bon climat social et converger dans l'intérêt et la pérennité de l'entreprise.



Mes compétences :

Conduite de projets

Recrutement

Talent management

Formation

Communication

Conduite du changement

Audit

Négocier et sortir du conflit

Bilan social

Relations sociales

Cartographie des processus

Organisation du travail