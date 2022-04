Karine DURAND

Orientée vers le résultat et l'efficacité, j'ai à coeur la gestion de projets.

J'aime prévoir, coordonner et mettre en oeuvre des projets ambitieux.

Facilitatrice, je suis à l'aise dans les rôles d'interface et je sais faire preuve d'adaptabilité.



J'ai 12 ans d'expérience dans le domaine de la Supply Chain, sur des rôles de management ou de chef de projets dans des groupes comme Philips et Volvo AB. J'ai par exemple travaillé 2 ans à l'étranger pour le déploiement d'une solution SAP.



Si ce bref aperçu de ma personnalité vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je suis actuellement en recherche active sur la région nantaise.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Gestion de projets industriels

Supply chain managenement

CMMI

Logistique industrielle

Anglais courant

Industrie automobile

Management d'équipe

PMP

Lean supply chain

Semiconducteurs

Lean Manufacturing

Automobile

Chef de projet

Industrie