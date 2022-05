Laurie RABINOVICI

Juriste d'entreprise confirmée, spécialisée dans la rédaction et la négociation des contrats, le droit de la propriété intellectuelle et les NTIC, j’ai acquis une expérience de 15 ans au sein de groupes internationaux principalement dans les secteurs informatique et industriel.



Juriste de terrain, orientée satisfaction client, j'accompagne les managers et les directions opérationnelles dans l'analyse des risques juridiques et la contractualisation des partenariats stratégiques.



Je suis une collaboratrice à l'écoute, rigoureuse et pédagogue. J'apporte des solutions concrètes, en faisant preuve de réactivité et de conviction, dans un esprit de compromis. J'ai le goût du travail en équipe. L'anglais est ma langue de travail.



- Droit des contrats, informatique, NTIC, propriété intellectuelle, commercial, achats, marchés publics.



Mes compétences :

Négociation

Marchés publics

Veille juridique

Rédaction et suivi des contrats

NTIC

Droit de la propriété intellectuelle

Étude, analyse et synthèse

Communication orale et écrite

Droit des affaires

Gestion de projet

Achats industriels

Assurance

Droit des sociétés

Contentieux