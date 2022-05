Shamina BHOLAH

Mon profil :

- 5 ans d’expérience en tant qu'analyste en planification et contrôle de projets / PCO

- Profil Gestion et Industrialisation

- Interactions fortes avec les équipes de production, direction de projet et direction régionale

- Français langue maternelle et anglais courant

- Curieuse, conviviale, adaptable et polyvalente



Mes Compétences :

- Suivi de la production et élaboration des rapports d'aide à la décision pour plusieurs projets en parallèle

- Analyse et synthèse des informations budgétaires (rentabilité, prévision de marge, etc.)

- Remontée des alertes et anticipation des besoins

- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) et connaissance de MSProject

- Suivi et rapports adaptés en fonction des méthodologies de production des équipes:

- En usine: chaîne d'assemblage.

- Production logicielle : cycle en V, méthodologie Agile/Scrum.



Mes compétences :

VBA

Budget control

Excel

Microsoft Office

SVN

Delphi

Reporting

PCO

Microsoft Project