Benjamin LEVEQUE

Ingénieur en activité depuis plus de 4 ans, mon parcours professionnel m'a amené à découvrir les différentes phases d'un projet, depuis la conception, jusqu'à l' exploitation d'un système.



Plus particulièrement, mon rôle en tant que responsable d'industrialisation sur un projet d'essai de structure aéronautique (A350 Xwb), m'oriente à traiter les problématiques opérationnelles et contractuelles, afin de satisfaire la clientèle dans un contexte de sous-traitance.



Ces activités "proche du terrain" sont pour moi, la meilleure façon de découvrir l'ingénierie d'essai mais aussi de développer mes compétences en gestion de projet.



Disponible à ce jour et motivé à relever de nouveaux défis, je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet

Conception

Ingénierie

Essais mécaniques

inspection NDT