Shams BERBER

Amaris est un groupe Européen de Conseil en Management, Systèmes d'Information et Ingénierie. Créé à Genève en 2007, Amaris est aujourd'hui basé dans plus de 30 pays à travers 40 filiales.



Notre mission : contribuer, par l’intervention de nos consultants, à la performance opérationnelle de nos clients, en agissant sur leur organisation, leurs systèmes d’Information, et leurs technologies.

Pour cela, Amaris recrute, motive et fidélise les meilleurs talents.



Notre couverture européenne nous permet de répondre aux attentes d’une clientèle essentiellement constituée de sociétés multinationales. Dans chacune de nos implantations, nous mettons à profit la maitrise des outils méthodologiques d’un grand groupe alliée à une connaissance intime du marché local.