Shamyr ALI ALVAREZ

De l'industrie à la recherche, et vice-versa. Expérimenté, flexible, dynamique. En recherche de nouvelles opportunités pour développer mes expertises. Mon objectif : créer et développer des solutions hi-Tech, dans le domaines électronique, optoélectronique, télécommunication, instrumentation et systèmes embarqués. http://shamyr.com/



Mes compétences :

LaTeX

HTML

C

Python

LAMP

PHP

C++

Java

UNIX

MATLAB

CSS

GNU/Linux

Instrumentation

Conception

Conseil

Gestion de projet

Intégration

R&D