Shan BRÉHAM DE LAPÉROUSE

Jeune diplômé de l'ENSEEIHT (Toulouse) spécialisé en Génie Électrique, Automatique et Informatique Industrielle.



Actuellement en recherche d'emploi

Disponibilité : Immédiate

Secteur : Recherche & Développement

Domaines : Robotique, Transport (aéronautique, maritime, automobile...), Energie...

Localisation : De préférence Région parisienne



Quelques projets réalisés à l'ENSEEIHT dans le cadre de Travaux Pratiques et de Bureaux d’Études

- Réalisation d'une commande numérique temps réel pour un moteur à courant continu.

- Modélisation et commande dq d'une machine asynchrone et synchrone.

- Réalisation d'un programme de configuration de véhicules automobiles en C++.

- Réalisation d'un simulateur de véhicule électrique (Modélisation physique du véhicule et codage en C de

méthodes de calcul numérique).

- Synthèse de correcteurs et commande de systèmes linéaires, non-linéaires et échantillonnés.

- Mise en oeuvre du fonctionnement d'un atelier de tri de pièces

- Gestion de production d'un atelier flexible (Prise en main du logiciel ARENA)



Mes compétences :

Modélisation et optimisation des systèmes

Automatique

Commande de convertisseurs statiques

JAVA

LibreOffice

Optimisation process

Matlab/Simulink

Commande de machines électriques

Langage C/C++

GRAFCET

Réseau de Petri

Régulation et automatisme

Python

Traitement du signal

Génie Électrique

Informatique Industrielle

ADA

Robotique

Innovation

Transport

Microsoft Office