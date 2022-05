Shang WANG

Actuellement en stage chez ATOS en tant que chargé de marketing et big data. Ma mission principale est d’appuyer sur les uses cases existantes pour créer des nouvelles cas d’usage en big data & machine learning afin de pouvoir de les déployer de façon personnalisée. Je travaille également au sein de SNCF Gare & connexion pour un projet de migration de données. Enfin, je collabore avec mon responsable sur un projet chez pôle emploi.



Mes compétences :

Adobe Illustrator CS6

Stratégie digitale

Commerce international

Marketing opérationnel

Adobe Photoshop

Inboud marketing

Social selling

Social networking

Microsoft Office

Consumer insights

Retargeting

Stratégie big data et machine learning