Shannon LO PIZZO

Je suis co-fondatrice de l'association "Eagle Stars". Nous proposons des ateliers d'anglais pour les enfants. Nous proposons aussi des groupes de conversation pour adultes et des séances en anglais dans les haltes-garderies et creches.



Je suis américaine et j'étais impatrié en France par le groupe TOTAL en 1998. Après 8 ans de travail à Paris, puis quatre ans en Bourgogne, et 2 ans en Normandie, j'ai récemment quitté la Normandie pour suivre mon époux en Savoie.



Avec un diplôme en Finance et quelques cours de MBA, j'ai toujours travaillé en contrôle de gestion avec beaucoup d'implication dans les projets informatique d'entreprise.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Traduction