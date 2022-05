Sandrine RIANCHO

Etre FACILITATEUR DE VIE PROFESSIONNELLE c’est se mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin.



Expert en Relations et Ressources Humaines de 30 années auprès d’entreprises de toutes tailles et toutes activités, je vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches professionnelles.



Je propose, notamment, une approche éclairée à la résolution des conflits (individuels ou collectifs) permettant ainsi de prévenir et réduire les risques psychosociaux et de faire face aux problématiques de perte de sens au travail, de surcharge mentale ainsi que le rejet (Burn-Out - Bore-Out - Brown-Out).



Parce que nous sommes tous différents, les réponses et les solutions ne peuvent pas être généralisées. J'identifie, pour vous, les produits, les orientations, les actions qui répondent à votre problématique.



Responsable en Relations Humaines

Recruteur

Médiateur en entreprise

Formée à la négociation complexe et à la détection du mensonge

Reconnue IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) auprès de le Direccte

Formatrice en RH



Je peux intervenir en qualité de salariée à temps partagé ou de consultant, offrant ainsi à toutes les entreprises une compétence en fonction de son besoin au moment choisi.



facilitpro@gmail.com

www.facilitpro.org



Mes compétences :

Conseil rh

Formation professionnelle continue

Recrutement

Sourcing

Accompagnement individuel

Accompagnement du changement

Accompagnement RH

Accompagnement de dirigeants

Ressources humaines

Gestion prévisionnelle de compétences

Gestion des talents

Animation de réseau

Pénibilité au travail

Relations humaines

Communication

Facilitateur

Gestion des conflits

Médiateur en entreprise