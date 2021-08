Jean-Luc MATHIEU

Composer avec le consulting est une chance, celle d’avoir un regard expérimenté, objectif et neuf sur la stratégie et les moyens de la mettre en oeuvre.

Intervenant indépendant, neutre et impartial, mon domaine d'expertise tourne autour des compétences et de l'humain, voici quelques actions que je mets en place dans les PME / TPE sur toute la France et pays limitrophe :

- Maîtriser la gestion des risques et des crises dans les entreprises

- Gérer les conflits interpersonnels et de groupe (Master en médiation)

- Identification des facteurs RPS (méthode de l’INRS)

- Identifier les différents profils de personnalités

- Adapter le management à l’organisation du travail (QVT)

- Accompagner à la mise en place d’une GPEC (je suis référencé par le CNAM pour l’accompagnement des PME et TPE)

- Accompagner le changement, individuel et collectif

- Accompagner à la mise en place d’un collectif de travail

- Faciliter les relations sociales



Je suis référencé par les Chambres de MÉTIERS de Bourgogne Franche Comté pour toutes les formations délivrant un diplôme de niveau 3 et 2



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Gestion financière et prévisionnelle

Médiation sociale

Soudage

Chaudronnerie

Formation professionnelle continue

Accompagnement

Savoir être en entreprise

Gestion centre profit

Gestion de projet

Ingénierie de formation

Animation d'équipe