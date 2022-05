Shantalh SH

+ Diplôme de Gestion d'entreprises (Je recherche une activité comme indépendant 3jrs par semaine: M/J/V/ nuits possibles, week end 1/2) domaine en pénurie OK, artisanat OK, permis B (non motorisée)



+ Bets (Croix-rouge)



+ Init. Philosophie et psychologie + psychologie et pédagogie



+ Auteur de la Sonate, publié aux éditions Velours - sélectionnée book of the month par french writers world pour les lecteurs bilingues, nouvelle édition en perspective





La version originale du roman La Sonate maintenant disponible sur Amazone en numérique



http://www.amazon.fr/Sonate-Shantalh-ebook/dp/B00VBN1MZ2/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1427540765&sr=1-1



IMPORTANT: visualisez mon monde littéraire - https://youtu.be/vy7sUAOYnio



> vient de paraître aux éditions Sudarènes: Terre de Sienne



> psychanalyse/psychologie et pédagogie + éléments de réflexions philosophiques EAD. ATT



Peinture en amateur, dessin, aquarelle



Qui suis-je ?





En ce moment, j'apprends le Chinois, je suis passionnée de culture chinoise



Ex technicienne en polysomnologie



CV sur demande







Scénariste: LM, CM, épisode pilote en cours d'écriture









Mes compétences :

Auteur de roman et nouvelles

Scénariste

Script doctor/consultant sur scénario