Shantelle WILLIAMS

Je suis une jeune diplômée travaillant en services financiers chez PwC. Mes principaux clients ce sont des industriels français et internationaux en transport, energie, et industrie lourde. Jusqu'à présent mes expériences professionnelles m'ont permis de devélopper des compétences trans-sectorielles en conseil en stratégie, en comptabilité, et en gestion de projets publics et associatifs.



Mes compétences :

Communication

Capacity building

PPP Partenariats publics privés

Parler en public

Benchmarking

Analyse concurrentielle

Assurance dommage

Conseil