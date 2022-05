Shaoyang YU

Je suis chef de projet Développement/Industrialisation/Amélioration avec 5 ans d'expérience dans le secteur du luxe.



Mes domaines de compétences sont :



- Connaissance et expertise sur la haute joaillerie et joaillerie répétitive

- Pilotage du développement des produits en respectant Qualité/Coût/Délai et les CDC marketing/industriel

- Suivi du bon respect des mises au point techniques, validées en industrialisation, lors du passage en production

- Conduite des démarches d'amélioration continue liées aux processus de fabrication



Mes compétences :

Lean

5S

Bonnes Pratiques de Fabrication

AMDEC/FMECA

PDCA

Luxe

Cosmétique

Industrie

Packc Office

Gestion de projet

Gemmologie

Manufacturing

Amélioration continue

Joaillerie

Haute joaillerie