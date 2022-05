Sharjeel GHALIB

Diplômé d'un Master 2 Banque,Finance et Gestion des Risques en apprentissage à la Société Générale en tant que gestionnaire de traitement Back-Office dans le service Tax ( récupération fiscale sur les dividendes).



J'ai eu l'opportunité d'effectuer différente missions depuis. En commençant par être Chargé de compte Settlement chez BNP, comme en passant par un poste de Gestionnaire Back-Office marché au Luxembourg,en étant en contacte avec la salle des marchés, ma mission consistait ainsi à gérer et traiter les opérations liés aux produits dérivés et structurés.



J'ai poursuivi mon expérience en rejoignant l'équipe du Middle Office Référentiel au sein de Lyxor en tant que Gestionnaire afin de développer mes connaissances concernant les différents type de fonds et ETF ainsi que la gestion des données statiques et dynamiques.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau challenge me permettant d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans le secteur financier, en particuliers dans le domaine de la gestion des risques, l'analyse financière ou du conseil.



Disponibilité: immédiate

Mobilité: Ile de France et étrangers.





Mail : ghalib.s@free.fr

Tel : 06 66 88 65 80



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion de projet

Analyse financière

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Office

Gestion de portefeuille