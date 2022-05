Sharmilla DAVID

Ayant une attirance pour l’international, je suis une personne sérieuse, organisée et autonome qui accorde beaucoup de valeur à l’accomplissement des résultats.

Je suis à l’écoute du marché et reste ouverte à toute connexion et à toute opportunité intéressante.





Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Esprit analytique

Esprit d'équipe

Relation fournisseurs

Autonomie professionnelle

Esprit d'initiative

Administration des ventes

Rigueur

Relations clients

Commerce international