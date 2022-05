2Care accompagne ses clients sur les thématiques de la maintenance et du process industriel. Nous agissons avec toute notre équipe pour : - Gérer des projets d’organisation industrielle inter sites. - Diagnostiquer l’activité maintenance sur un ou plusieurs sites : proposer des orientations maintenance (organisation, méthodes, outils, management visuel,….). - Comparer les sites pour identifier les bonnes pratiques et orienter les progrès, accompagner l’élaboration du plan directeur de la maintenance. - Réaliser les études organisationnelles en vue d’accueillir une GMAO. Pertinents sur différents savoir-faire, nos compétences peuvent être mobilisées dans les meilleurs délais sur les thématiques : - Analyse et Pilotage de la maintenance (tableaux de bord, animation du progrès…). - Analyse, fiabilisation et renouvellement de l’outil industriel. - Traitement de la problématique industrielle, (maintenance préventive, référentiels, chantier TPM…). - Gestion de la sous traitance. - Formation méthodes : consignation des énergies, fiche d’aide au dépannage, référentiels. - Formation management, organisation et accompagnement des équipes, - Mise en place de solutions de GMAO,(outil personnalisé ou progiciel).



Vous trouverez sur notre site :Array des informations plus détaillées sur nos activités. Contactez-moi : shaun.marty@2care.fr