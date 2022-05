Shehnaz RANDERA

Née à Ile Maurice , vécu à Madagascar , soclarisée à Ile Maurice ( Lycée Français de Curepipe ) , 2 années d'université à la Réunion et 2 années à Aix en Provence .



Parcours professionnel à Ile de la Réunion :



- secteur bancaire : 3 ANS ;

- education natinale : 2 ans ;

- collectivité locale : 5 ans ;

- directrice de cabinet de courtage en assurances : 8 ans ;

- gérante du cabinet Randera Assurances : Intermédiaire en Asurances toutes branches IARD et VIE depuis 2004 à ce jour - Intermédiaire en Opérations de Banque depuis Janvier 2013 - 1 Agence à St-Denis

- co-gérante de Agence Les Flamboyants depuis 2005 à ce jour ( Agence Immobilière : Transactions ,Défiscalisations , Locations , Vente dans l' Ancien , Expertises , Administrateur de Biens - 600 lots , 2 agences St-Denis et St-Pierre - effectif : 10 )



Mes compétences :

Assurance

Courtage

Courtage d'assurance