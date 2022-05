Shella Sandy EFONE EKEMI

Dynamique et chaleureuse, j'aime partager et découvrir de nouveaux horizons.

J'aime m'ouvrir à la culture de l'autre.

La thématique que j'aime aborder au sein de mes recherches est celle de la femme.

Et l'un des auteurs qui a été une source d'inspiration pour moi est Annie Ernaux. Sa plume simple et dénudée de tout artifice constitue une écriture originale. C'est une écriture testimoniale qui traversera certainement les siècles à venir et qui saura donner une lecture plus réaliste de la condition de la femme actuelle.